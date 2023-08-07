РЕН ТВ

195 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ким
    Если КНДР объявит себя правопреемницей Византии, к чему это обяжет Турцию?Австрия должна Ро...
  • Grandad
    Непонятно, нашли ли нападавших.Мужчины избили дв...
  • Андрей Сушко
    Ну у меня один ответ. Они ведут себя как  в государстве сателлите или вассале. Ничего не боясь. Только в такого рода ...Политическое шоу:...

Украинскую ведущую Янину Соколову* объявили в розыск

МВД России объявило в федеральный розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*. Об этом сообщается в базе данных "Розыск".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;5 августа 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить на Соколову* уголовное дело за то, что она в эфире канала NTA призвала убивать людей российской национальности.&quot; - Целый год ДУМАЛИ, тугодумы!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх