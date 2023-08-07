МВД России объявило в федеральный розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*. Об этом сообщается в базе данных "Розыск".
Украинскую ведущую Янину Соколову* объявили в розыск
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СЕРГЕЙ Лютов
"5 августа 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить на Соколову* уголовное дело за то, что она в эфире канала NTA призвала убивать людей российской национальности." - Целый год ДУМАЛИ, тугодумы!
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