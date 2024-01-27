Экс-теннисист Чесноков об игре Медведева и Зверева: потрясающий матч

Полуфиналист "Ролан Гаррос" и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков восхитился матчем полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым.
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