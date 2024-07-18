Боец ВС России: украинская армия не может сосредоточить крупные силы для атак под Харьковом

ВСУ контратакуют малыми группами Украинская армия контратакует малыми группами под Харьковом - из-за ударов российской группировки войск «Север» у них отсутствует возможность сосредоточить там крупные соединения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА «Ланцет» с позывным «Ёж».
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