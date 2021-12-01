Земмур вызвал Макрона на дуэль

Знаменитая фраза из романа Бальзака, которую так любят произносить все политики: "Теперь мы посмотрим, кто кого!", вчера была адресована действующему президенту Франции, а сообщил Макрону о том, что его вызывают на дуэль, не кто иной, как Эрик Земмур Публицист, пока лишь примеряющий одежды политика, решил привлечь внимание к себе в дни, когда партия правых, партия голлистов, что когда-то была ведущей силой в стране, пытается ни шатко ни валко выдвинуть кандидата, который хоть и провалится (по крайней мере, если судить по опросам общественного мнения) еще в первом туре, но сделает это с наименее позорным результатом.