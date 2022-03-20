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Губернатор Самарской области – о победе «Самары» в Кубке России-2022: «Точно увидим команду в Единой лиге ВТБ!»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после победы «Самары» в финале Кубка России-2022 заявил, что команда станет участником Единой лиги ВТБ-2022/23.

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