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Нижегородская правда

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Нижегородцы завоевали награды на всероссийских соревнованиях по бадминтону

Нижегородцы завоевали награды на всероссийских соревнованиях по бадминтону

В столице Приволжья на стадионе «Локомотив» – база регионального Центра спортивной подготовки – прошли соревнования, посвящённые памяти Людмилы Ремизовой.

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