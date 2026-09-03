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МИД: экипажу и пассажирам судна «Профессор Молчанов» предоставляется помощь

МИД: экипажу и пассажирам судна «Профессор Молчанов» предоставляется помощь

В связи с арестом судна «Профессор Молчанов» предпринимаются меры по оказанию помощи экипажу, необходимую работу с норвежскими властями проводят МИД РФ, российское посольство в Норвегии и генконсульство на Шпицбергене, 3 сентября говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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