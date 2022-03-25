Австралия ввела санкции против Симоньян, Кеосаяна и Скабеевой

В обновленном санкционном списке, представленном властями Австралии, появились имена главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканал RT Маргариты Симоньян, режиссера Тиграна Кеосаяна, а также ведущей телеканала «Россия 1» Ольги Скабеевой.
В обновленном санкционном списке, представленном властями Австралии, появились имена главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканал RT Маргариты Симоньян, режиссера Тиграна Кеосаяна, а также ведущей телеканала «Россия 1» Ольги Скабеевой.
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