Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дудник
    В смотрящие по украине метит...Медведев объяснил...
  • Александр Рыжов
    Где центр принятия решений - туда и необходимо бить, а не распылять силы на всех "шавок".В Польше захотели...
  • федор
    Пшеки перед тем как попытаетесь войти, пройдите отпевание, ибо путь ваш будет недолгим и скорбным. Гиены европы знайт...Польшу уличили в ...

Австралия ввела санкции против Симоньян, Кеосаяна и Скабеевой

Австралия ввела санкции против Симоньян, Кеосаяна и Скабеевой

В обновленном санкционном списке, представленном властями Австралии, появились имена главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканал RT Маргариты Симоньян, режиссера Тиграна Кеосаяна, а также ведущей телеканала «Россия 1» Ольги Скабеевой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх