Экс-генпрокурор Украины: Путин уже придумал, как нас лишить НАТО и «армовира»

СТ

Сергей Туренко

Эти казнокрады и плебеи англосаксов никогда не станут на сторону своего народа и демократических преобразований. Выпестованные англосакскими спецслужбами и натасканными против России должны будут пройти через процедуру проверки в ВФБ и далее посажены на пожизненное либо спецуказом Президента России растреляны и похоронены в овраге чтобы никто не знал и не почитал. Бешеной собаке только такая смерть. Они это заслужили.