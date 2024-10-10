Политнавигатор Если окажется, что Россия заинтересуется переговорами о прекращении огня, то это очень опасный сигнал, ничего хорошего для Украины не сулящий.
Экс-генпрокурор Украины: Путин уже придумал, как нас лишить НАТО и «армовира»
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Эти казнокрады и плебеи англосаксов никогда не станут на сторону своего народа и демократических преобразований. Выпестованные англосакскими спецслужбами и натасканными против России должны будут пройти через процедуру проверки в ВФБ и далее посажены на пожизненное либо спецуказом Президента России растреляны и похоронены в овраге чтобы никто не знал и не почитал. Бешеной собаке только такая смерть. Они это заслужили.
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