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ФедералПресс

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Трамп признал, что операция в Иране пошла не по плану

Трамп признал, что операция в Иране пошла не по плану

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп признал, что американская военная операция против Ирана продолжается дольше, чем он предполагал.

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