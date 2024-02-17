Приметы на 18 февраля: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 18 февраля – это день Агафьи Коровницы, покровительницы домашнего скота. Хорошие приметы: что можно делать Нужно обратить внимание на своих домашних животных: порадовать лакомствами, поиграть с ними и поухаживать.
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