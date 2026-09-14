НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

1 подписчик

Минобороны сообщило об ударе по поездам с грузами для ВСУ на Украине

Минобороны сообщило об ударе по поездам с грузами для ВСУ на Украине

Российские военные ударили по железнодорожному транспорту, перевозившему грузы для нужд ВСУ. БПЛА-К "Герань-4 сикер" поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны в пяти регионах: Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщили в Минобороны России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым