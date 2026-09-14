Минобороны сообщило об ударе по поездам с грузами для ВСУ на Украине

Российские военные ударили по железнодорожному транспорту, перевозившему грузы для нужд ВСУ. БПЛА-К "Герань-4 сикер" поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны в пяти регионах: Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщили в Минобороны России.