Минобороны сообщило об ударе по поездам с грузами для ВСУ на Украине

Российские военные ударили по железнодорожному транспорту, перевозившему грузы для нужд ВСУ. БПЛА-К "Герань-4 сикер" поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны в пяти регионах: Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщили в Минобороны России.
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