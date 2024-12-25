Алтайский омбудсмен назвал причину гибели людей в соццентре "Рубикон"

Васильев заявил о необходимости проведения первичного осмотра постояльцев и сдачи анализов в подобных заведениях Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев заявил, что гибели людей в соццентре "Рубикон" можно было избежать при должном контроле.