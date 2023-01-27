В Курганской области 4-летняя девочка получила награду за спасение соседей от пожара

Отметить ребёнка решили в региональном МЧС.В Курганской области начальник ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский распорядился наградить маленькую Варю из села Байдара Половинского муниципального округа на спасение соседей от пожара.
Отметить ребёнка решили в региональном МЧС.В Курганской области начальник ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский распорядился наградить маленькую Варю из села Байдара Половинского муниципального округа на спасение соседей от пожара.
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