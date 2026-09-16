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«НАТО уже воюет с Россией»: канадский генерал оценил риск прямого столкновения

«НАТО уже воюет с Россией»: канадский генерал оценил риск прямого столкновения

НАТО уже фактически вовлечено в противостояние с Россией, однако открытого вооруженного конфликта альянс стремится избежать и пока не готов к такому сценарию.

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