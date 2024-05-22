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В Белом доме заявили о подготовке США к саммиту по Украине в Швейцарии

В Белом доме заявили о подготовке США к саммиту по Украине в Швейцарии

Известия/Алексей Агарышев Американская сторона готовится к международной конференции по Украине в Швейцарии, однако на данный момент не анонсируют участия в саммите президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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