В Белом доме заявили о подготовке США к саммиту по Украине в Швейцарии

Известия/Алексей Агарышев Американская сторона готовится к международной конференции по Украине в Швейцарии, однако на данный момент не анонсируют участия в саммите президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
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