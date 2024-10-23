Более 30 электробусов вышли на новые маршруты в Москве и Московской области

В Москве продолжается масштабная программа замены городских автобусов на электробусы. На линию вышел еще 31 такой транспорт, который обеспечит комфортные поездки жителям 19 районов города и Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии