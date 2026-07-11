Число украинских беженцев в ЕС продолжает расти — Евростат

Число украинских беженцев в ЕС продолжает увеличиваться, сообщает Евростат. По данным статистической службы ЕС, в мае количество граждан Украины, имеющих статус временной защиты в странах Евросоюза, увеличилось в 22 из 26 государств, предоставивших соответствующую статистику.