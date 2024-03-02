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В страстях у сказки: Хаски у Бабы-яги, Фаррелл Уильямс — у Майли Сайрус

В страстях у сказки: Хаски у Бабы-яги, Фаррелл Уильямс — у Майли Сайрус

Майли Сайрус взялась за лечение, Кит Ричардс перепел Лу Рида, а Хаски увлекся русскими сказками. На этой неделе звезды смотрят в прошлое, извлекая из него материал для дня сегодняшнего — будь то неизданный трек 12-летней давности, рок-классика 1960-х или национальный фольклор.

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