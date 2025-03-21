В Госдуме объяснили, равны ли дети и взрослые при наследовании имущества

Депутат Гаврилов: дети наследуют имущество наравне со взрослыми Несовершеннолетние имеют равные права на наследство наравне со взрослыми, заявил news председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
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