Пушков: замысел Зеленского с саммитом в Швейцарии потерпел фиаско

Отказ некоторых лидеров Глобального Юга приехать на саммит по Украине в Швейцарии свидетельствует о провале первоначального замысла Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
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