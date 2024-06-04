Удары американским оружием по России не повлияют на ход конфликта на Украине, считает экс-сотрудник MI6

Аластер Крук, бывший сотрудник британской службы внешней разведки MI6, заявил, что решение США разрешить нанесение ударов американским оружием по российским территориям не повлияет на исход украинского конфликта.
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