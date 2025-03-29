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"Деньги возвращать мне никто не собирается". Покупательница квартиры Ларисы Долиной возмущена решением суда в пользу артистки

"Деньги возвращать мне никто не собирается". Покупательница квартиры Ларисы Долиной возмущена решением суда в пользу артистки

Полина Лурье, купившая квартиру у Ларисы Долиной, сочла несправедливым решение Хамовнического суда Москвы, который постановил, что единственной владелицей недвижимости должна оставаться 69-летняя артистка.

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