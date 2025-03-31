Рязанская Госавтоинспекция отстранила от вождения 14 пьяных

Особенно часто рязанцы позволяют себе садиться за руль после употребления алкоголя в выходные. Инспекторы безжалостно пресекают каждый такой случай - нетрезвый водитель немедленно отстраняется от управления транспортом.
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