Медвежий угол

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Британская The Times нашла любовницу у главы МИД РФ Сергея Лаврова

Британская The Times нашла любовницу у главы МИД РФ Сергея Лаврова

автор - Спорим, врут? Разврату — бой! На товарищеский суд вызывают товарищи ЦРУшники нашего Лаврова!.

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Наталья Андросова
Похоже на правду
хохлошумер
Аргумент, свой!?
Людмила Баталова
Вообще-то это нарушение закона. Личная жизнь неприкосновенна. Это раз. А во-вторых, если он подаст в суд на это СМИ, придётся платить за клевету. В России менталитет отличается от западного. Никакого ажиотажа данное сообщение не вызовет. А Лавров, думаю, не обратит внимания на эту белиберду.
Галина Чужая
Ай, да молодец!! У него на всё хватает времени и сил!! МОЛОДЕЦ! Настоящий мужчина 👍👍
Валентин Щербаков
Очередная ложь и вброс от извращенных западных спецслужб и продажных СМИ.
Сергей Росси
Да не переживай ты так. Тебе это не грозит
Иван
И что? Молодец Лавров!
Лилианна Марченко
Ну, и работёнка там у них - у этих аГлицких "прачек"... Лучше бы со своими прЫнцами, да прЫнцессками разобрались...
Влад и мир
Самое интересное, что есть кретины, которые этому верят!
Сергей Федотов
МужЫг! На зависть всей гейропейской пидарасне. Пусть знают, русские, это мужики а не 52 гендера.
Владимир Иванов
Обычно в правовом демократическом государстве в таких случаях высокопоставленные чиновники сами уходят в отставку. Поскольку Россия является вообще не знаю каким, дерьмовым и отвратительным государством, то Любовница и любовница. Ну ладно, любовница, а дорогие подарки не бюджет РФ оплачивает случайно? Как бы это узнать точно?
Liudmila Solodko
Обратитесь в госдеп и вам все расскажут
Александр Денисов
А нам остается только процитировать тов. Сталина: "...завидовать будем..."
Александр Денисов
А нам остается только процитировать тов. Сталина: "...завидовать будем..."
Наталия Москаленко
Чушь какая то!
Татьяна
Автор! Про Лаврова понятно - классный мужик! А любовница - то кто?! Огласите подробности - имя, возраст и т.д., а то как-то не хорошо получается - про Лаврова все рассказали, а про его пассию - ничего.
Liudmila Solodko
Подождите, еще придумать не успели
Леонид
Завидуют суки! 😁
bianka Белая
А что, дворцов в Геленджике или Туапсе больше не осталось, чтобы Лаврову приписать?
Василий
"... 70 лет - расцвет для политика, никакие бабы не отвлекают". Мюллер, "17 мгновений весны".
Лариса Голубицкая
Подумаешь любовница! А у кого их там нет? Другое в голове не укладывается!!!!!
Мария
Вспомнился рассказ Н. Нарочницкой о Лаврове ао время форума в Париже. Рядом с ней в зале сидел француз. Когда мимо проходил Лавров, он прошептал на ухо Нарочницкой; " Какие наши ВСЕ пигмеи против одного Вашего Лаврова!...."

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