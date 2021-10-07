Британская The Times нашла любовницу у главы МИД РФ Сергея Лаврова

Медвежий уголПолитикаБританская The Times нашла любовницу у главы МИД РФ Сергея Лавроваавтор - Спорим, врут? Разврату — бой! На товарищеский суд вызывают товарищи ЦРУшники нашего Лаврова!.Вернуться к статье2211НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваПохоже на правдухохлошумерАргумент, свой!?Людмила БаталоваВообще-то это нарушение закона. Личная жизнь неприкосновенна. Это раз. А во-вторых, если он подаст в суд на это СМИ, придётся платить за клевету. В России менталитет отличается от западного. Никакого ажиотажа данное сообщение не вызовет. А Лавров, думаю, не обратит внимания на эту белиберду.Галина ЧужаяАй, да молодец!! У него на всё хватает времени и сил!! МОЛОДЕЦ! Настоящий мужчина 👍👍Валентин ЩербаковОчередная ложь и вброс от извращенных западных спецслужб и продажных СМИ.Сергей РоссиДа не переживай ты так. Тебе это не грозитИванИ что? Молодец Лавров!Лилианна МарченкоНу, и работёнка там у них - у этих аГлицких "прачек"... Лучше бы со своими прЫнцами, да прЫнцессками разобрались...Влад и мирСамое интересное, что есть кретины, которые этому верят!Сергей ФедотовМужЫг! На зависть всей гейропейской пидарасне. Пусть знают, русские, это мужики а не 52 гендера.ВИВладимир ИвановОбычно в правовом демократическом государстве в таких случаях высокопоставленные чиновники сами уходят в отставку. Поскольку Россия является вообще не знаю каким, дерьмовым и отвратительным государством, то Любовница и любовница. Ну ладно, любовница, а дорогие подарки не бюджет РФ оплачивает случайно? Как бы это узнать точно?LSLiudmila SolodkoОбратитесь в госдеп и вам все расскажутАлександр ДенисовА нам остается только процитировать тов. Сталина: "...завидовать будем..."Александр ДенисовА нам остается только процитировать тов. Сталина: "...завидовать будем..."НМНаталия МоскаленкоЧушь какая то!ТатьянаАвтор! Про Лаврова понятно - классный мужик! А любовница - то кто?! Огласите подробности - имя, возраст и т.д., а то как-то не хорошо получается - про Лаврова все рассказали, а про его пассию - ничего.LSLiudmila SolodkoПодождите, еще придумать не успелиЛЛеонидЗавидуют суки! 😁bianka БелаяА что, дворцов в Геленджике или Туапсе больше не осталось, чтобы Лаврову приписать?ВВасилий"... 70 лет - расцвет для политика, никакие бабы не отвлекают". Мюллер, "17 мгновений весны".Лариса ГолубицкаяПодумаешь любовница! А у кого их там нет? Другое в голове не укладывается!!!!!ММарияВспомнился рассказ Н. Нарочницкой о Лаврове ао время форума в Париже. Рядом с ней в зале сидел француз. Когда мимо проходил Лавров, он прошептал на ухо Нарочницкой; " Какие наши ВСЕ пигмеи против одного Вашего Лаврова!...."Комментировать
Свежие комментарии