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Ученые нашли способ сохранить жизнь полезных бактерий до 300 дней

Ученые нашли способ сохранить жизнь полезных бактерий до 300 дней

Сохранить жизнеспособность пробиотиков (полезных молочнокислых бактерий) до 300 дней сумели учёные СКФУ в составе международного исследовательского коллектива, подобрав оптимальный размер микрокапсул для их защиты от внешнего воздействия.

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