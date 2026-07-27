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Газета.ру

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Путин отметил роль "Единой России" в законодательной работе

Путин отметил роль "Единой России" в законодательной работе

На партии "Единая Россия" лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва, передает сайт фракции.

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