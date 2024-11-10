Пушков назвал хорошей новостью то, что в команде Трампа не будет Помпео и Хейли

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал хорошей новостью то, что в команде избранного американского президента Дональда Трампа не будет экс-руководителя Государственного департамента Майка Помпео и бывшего постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.