Пушков назвал хорошей новостью то, что в команде Трампа не будет Помпео и Хейли

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал хорошей новостью то, что в команде избранного американского президента Дональда Трампа не будет экс-руководителя Государственного департамента Майка Помпео и бывшего постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.
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