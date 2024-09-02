Здание гордумы начала XX века намерены отреставрировать в Барнауле

Мэрия заказала научно-проектную документацию за 485 тысяч рублей Мэрия Барнаула заказала разработку научно-проектной документации по сохранению здания городской думы начала XX века, в котором сейчас располагается музей "Город".
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