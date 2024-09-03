Почти 100 гектаров леса планируют высадить в Крыму

До конца 2024 года на территориях Бахчисарайского, Белогорского, Евпаторийского, Симферопольского, Старокрымского и Судакского лесничеств лицами, имеющими компенсационные обязательства, планируется осуществить посадку лесных культур на площади почти 100 га.
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