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Крах Америки неизбежен. На Западе назвали условие для миропорядка без США

Крах Америки неизбежен. На Западе назвали условие для миропорядка без США

Сегодня перед нами стоит задача не оплакивать ушедший мировой порядок, а заложить фундамент нового – многополярного – мироустройства ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Америка находится в упадке.

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