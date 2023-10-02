Бывший гендиректор "Спартака" Первак заявил, что Соболев подводит команду

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак раскритиковал форварда красно-белых Александра Соболева после матча с самарскими "Крыльями Советов" в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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