Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Александр Денисов
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  • Герасим Безвкусный
    Одним словом убрали !"Они ещё были жив...
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    Новый гражданин России с древними феодальными понятиями о жизни никак не вписывается в моральные и духовные ценности ...Проникновение в п...

Проникновение в правоохранительные органы: В качестве понятых Оружбеков взял Гараева Абида и Мамедова Расима...

Проникновение в правоохранительные органы: В качестве понятых Оружбеков взял Гараева Абида и Мамедова Расима...

ЧЕЛЯБИНСК: имя приезжего опера из ЦПЭ, который ранее устроил аварию на дороге и угрожал русскому водителю, всплыло в любопытной служебной истории.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Они заполонили всю Россию! Не только в сфере торговли, такси.....они давно в правоохранительных органах....!! И будут всеми правдами и неправдами судить россиян (русских!)..... ПОТОМ ЗАМАХНУТСЯ НА БОЛЬШЕЕ...! МЫ.....РИСКУЕМ ПОТЕРЯТЬ РОССИЮ...!!!
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3 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Новый гражданин России с древними феодальными понятиями о жизни никак не вписывается в моральные и духовные ценности россиян! Надо, чтобы прошло несколько поколений, чтобы понять, как здесь выстроена жизнь и отношения между людьми. Если будет к тому желание! Пока только осваивается то, как можно порулить, ухватить, надавить, заиметь, накопить, напугать - то, что ближе по развитию.
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53 мин.
Александр Денисов
А вот в жандармы, при царях, инородцев, жидов и цыган на службу не брали...
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44 мин.

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