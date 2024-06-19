Проникновение в правоохранительные органы: В качестве понятых Оружбеков взял Гараева Абида и Мамедова Расима...

Они заполонили всю Россию! Не только в сфере торговли, такси.....они давно в правоохранительных органах....!! И будут всеми правдами и неправдами судить россиян (русских!)..... ПОТОМ ЗАМАХНУТСЯ НА БОЛЬШЕЕ...! МЫ.....РИСКУЕМ ПОТЕРЯТЬ РОССИЮ...!!!

ЮШ

Юрий Шестаков

Новый гражданин России с древними феодальными понятиями о жизни никак не вписывается в моральные и духовные ценности россиян! Надо, чтобы прошло несколько поколений, чтобы понять, как здесь выстроена жизнь и отношения между людьми. Если будет к тому желание! Пока только осваивается то, как можно порулить, ухватить, надавить, заиметь, накопить, напугать - то, что ближе по развитию.