Новое обозначение станет заменой прежним сериям Nova Lake-P, Nova Lake-U и Nova Lake-UL, которые относились к Core Ultra 400, а также Nova Lake-S и Nova Lake-HX, которые теперь перейдут под Core Ultra 4000.
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