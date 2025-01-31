Китай заподозрили в строительстве превосходящего в 10 раз Пентагон военного объекта

FT: Китай строит военный город, который в 10 раз будет превосходить Пентагон Китай строит командный центр под названием «Пекинский военный город», который по окончанию работ будет в 10 раз превосходить аналогичное здание Пентагона в США.
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