Политика как он...
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Политика как она есть

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Украинский военный рассказал о беспорядочном отступлении ВСУ из Курской области

Украинский военный рассказал о беспорядочном отступлении ВСУ из Курской области

Лишь две украинские бригады из десяти смогли отступить из Курской области, сохранив боевые порядки. О беспорядочном отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал украинский боец Антон Черный, передает в Telegram издание «Страна.

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