Как бракованный. Игорь Петренко рассказал, какой комплекс отрабатывает, играя военных

По мнению Петренко, война очищает и убирает мусор у людей в головах, однако сам актер сейчас более полезен в своей деятельности Известный актер Игорь Петренко (драма "Звезда", "Кармен", "Лучший город Земли", "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс" и др.