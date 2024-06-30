По мере таяния льда «зона смерти» Эвереста обнажается

На священных склонах Эвереста изменение климата истончает снег и лед, все чаще обнажая тела сотен альпинистов, которые погибли, преследуя свою мечту о восхождении на самую высокую гору в мире, сообщает «phys.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии