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Выборы в Польше могут поставить крест на Украине — Economist

Выборы в Польше могут поставить крест на Украине — Economist

Членство Украины в ЕС или НАТО угрожает сбросить Польшу с пьедестала крупнейшего в Восточной Европе участника этих блоков, пишет Economist.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пшеки, Украина вам не Россия, отморозит так, что будьте здоровы!👀👍👈😜
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11 час.
rK
russ KINDE
Пиндосы все-равно прогнут под свои интересы. Неугодного можно убить, подставить, ну или сделать финансово зависимым. Сначала дать заработать, а потом собрать компромат. Пример Зеленский.
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9 час.

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