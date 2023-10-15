Выборы в Польше могут поставить крест на Украине — Economist

Пшеки, Украина вам не Россия, отморозит так, что будьте здоровы!👀👍👈😜

rK

russ KINDE

Пиндосы все-равно прогнут под свои интересы. Неугодного можно убить, подставить, ну или сделать финансово зависимым. Сначала дать заработать, а потом собрать компромат. Пример Зеленский.