Huawei и SiliconFlow делают ИИ доступным: модели DeepSeek теперь на облачном сервисе Ascend

Kитайская языковая модель DeepSeek потрясла мировой рынок искусственного интеллекта, продемонстрировав впечатляющие возможности при значительно меньших затратах на разработку по сравнению с американскими конкурентами.
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