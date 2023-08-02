Под Новосибирском двое подростков надругались над 7-летним мальчиком: официальный комментарий

ВН Владимир Никитееко Что ни день, то приступление совершенное детьми. Пора идти в ногу со временем и вводить полноцеееую уголовную ответственность для детей. Исходить надо не от возраста приступника, а от тяжести совершенных им деяний

ВН Виктор Не Как только совершил противоправной деяние, значит уже соображает, следовательно дело и на зону.