Несовершеннолетний ребенок стал жертвой сексуального насилия в Колыванском районе Новосибирской области.
Под Новосибирском двое подростков надругались над 7-летним мальчиком: официальный комментарий
Комментарии
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ВН
Владимир Никитееко
Что ни день, то приступление совершенное детьми. Пора идти в ногу со временем и вводить полноцеееую уголовную ответственность для детей. Исходить надо не от возраста приступника, а от тяжести совершенных им деяний
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13 час.
ВН
Виктор Не
Как только совершил противоправной деяние, значит уже соображает, следовательно дело и на зону.
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13 час.
АВ
Андрей Ворожбит
В перестроечное время критиковали сталинские времена когда были законы о уголовной ответственности детей а сейчас взывают к этому, значит справедливые законы принимали в то время все таки.
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3 час.
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