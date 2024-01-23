15 способов отметить День святого Валентина в этом году

Перегружены и недооценены? Пора отпраздновать себяЕсли вам выпал редкий случай стать партнёром человека, который одаривает вас завтраком в постель, цветами, шоколадом и романтическим ужином (без детей! няня обеспечена!), просто сидите, дорогая, и впитывайте это.