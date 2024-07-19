"Готовиться надо к худшим раскладам": Военлёт честно предупредил о следующих после F-16 истребителях - "это новый уровень"

Не успели злополучные истребители F-16 прибыть на Украину - официально, конечно, как заговорили о более тяжёлых, мощных F-15 четвёртого поколения, которые представляют собой реальную угрозу для нашей авиации и всему нашему господству в небе: "Это новый уровень".
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