В Японии начали сброс третьей партии воды с АЭС "Фукусима-1"

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор японской АЭС "Фукусима-1", объявила, что приступила к сбросу в океан третьей партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции.
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