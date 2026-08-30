На один день отменят схему продажи бензина по номерам в Липецкой области

В регионе сохраняется дефицит бензина, работают только 70 заправок, ограничение на одну машину — 30 литров.
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