Лидера группы "Коррозия металла" задержали в Нижнем Новгороде

Лидера музыкальной группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого, известного как "Паук", а также еще двух гитаристов задержали в Нижнем Новгороде и за пропаганду нацистской символики, сообщила ТАСС директор коллектива Мария Рунова.
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