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Что кроется за призывом Болтона уничтожить Приднестровье

Что кроется за призывом Болтона уничтожить Приднестровье

«ПолитНавигатор» уже писал о скандальной статье экс-советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, призвавшего силовым путём ликвидировать Приднестровье, и о реакции на эту статью в России, и на обоих берегах Днестра.

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