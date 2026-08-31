ВКС РФ уничтожили до взвода пехоты ВСУ в районе Херсона

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили до взвода пехоты и несколько тонн боеприпасов ВСУ в районе Херсона.
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