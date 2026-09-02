Врач Уфимцева: комары находят жертву по выдыхаемому нами углекислому газу

Вопрос о том, какую группу крови «предпочитают» комары, в популярной среде мифологизирован — решающую роль играет не группа, а суммарный «портрет» человека по летучим сигналам.
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