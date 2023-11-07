Бундесвер готовится к осуществлению актов биотерроризма на границе с РФ

Иван Добровольский. На прошлой неделе вышло интересное заявление Международной Коалиции по запрещению биологического оружия, в котором было указано на появление на территории «незалежной» вблизи российских границ новой военно-биологической лаборатории, организованной при участии сотрудников немецкого Бундесвера.